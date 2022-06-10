Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»

Абаскаль мало работал главным

• «Спартак» – третий клуб в карьере Абаскаля, в котором он работает главным тренером. Главное достижение из самостоятельной тренерской карьеры – завершил этот сезон чемпионата Швейцарии на втором месте.

• Кроме «Базеля» и «Асколи» (в главной команде – 2 матча), он еще работал в греческом «Волосе», «Лугано», «Кьяссо», «Кадисе» и «Севилье».

• Период в Швейцарии называет одним из важнейших в карьере. Там он спасал «Кьяссо» и «Лугано» от вылета.

• В Италию он уехал, потому что хотел совершенствоваться тактически. Не остановил даже факт приглашения в юношескую команду «Асколи»: «Я не должен волноваться из-за этого. Италия сильно отличается от Испании в тактическом плане. Я всегда смотрел итальянский футбол и восхищался его тактикой. Здорово, что «Асколи» дал мне возможность прочувствовать его на себе».

• Его тренерская карьера началась в 27 лет. Про это говорил: «Мне было относительно немного лет, когда я сосредоточился на тренерской карьере. Я чувствую себя привилегированным: через 10 лет я все еще буду в возрасте, когда смогу тренировать».

• Когда Абаскаль тренировал «Волос», то был третьим по возрасту в рейтинге самых молодых тренеров топ-20 чемпионатов УЕФА.

Почему Абаскаль стал тренером: он потерял мотивацию играть и хотел чего-то большего

В юношеской карьере Абаскаля было два клуба – «Барселона» и «Севилья». В академии «Ла Масия» он играл вместе с Жорди Альбой, Жераром Пике, Джованни Дос Сантосом. Периодически он пересекался на поле с Сеском Фабрегасом. Но Абаскаль не потянул конкуренцию с Бояном Кркичем, из-за чего покинул академию «Барсы».

Дальше – возвращение домой в Севилью, в юношеской команде которой он отыграл 4 года. Абаскаль пробовал запустить взрослую игровую карьеру, но за полтора года не продвинулся на высокий уровень, о котором мечтал. Частично на это повлияла и мотивация, которой вообще не было. В интервью с AS Абаскаль рассказывал:

«Я играл в «Севилье», но не видел смысла в продолжении игровой карьеры. Я мог бы прекрасно жить за счет такого футбола, но мне не хотелось. Руководство советовало мне продолжать, попробовать себя в новых клубах, но у меня не было мотивации. Я не хотел забывать все, чему научился в «Севилье» и «Барселоне». Поэтому я решил радикально измениться и подготовиться к тренерской работе».