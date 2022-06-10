Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
9 июня, 22:40 – «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли.
10 июня, 11:45 – «Спартак» объявил о подписании нового главного тренера. Им стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Если предыдущие тренеры «Спартака» были известны массовой публике (если не как тренеры, то как бывшие классные игроки), то Абаскаль – малоизвестный персонаж.
«Базель» предлагал место в молодежке, но Абаскаль отказался ради «Спартака»
Вот слова пресс-службы «Базеля» (бывший клуб, в котором он почти полгода был исполняющим обязанности главного тренера) после назначения Гильермо Абаскаля в «Спартак»:
«Мы планировали, что Абаскаль станет тренером команды U21. Но сейчас он попросил о расторжении контракта, так как захотел посвятить себя новому вызову. «Базель» выполняет его пожелание. Спасибо, Гилли. Желаем всего наилучшего в будущем».
А вот комментарий спортивного директора «Спартака» Луки Каттани: «Я приветствую в «Спартаке» мистера Абаскаля, а также его ассистентов. Убежден: мы выбрали одного из самых многообещающих тренеров Европы. Несмотря на свой еще молодой возраст, Гильермо имеет уже немало опыта. Наш новый главный тренер пока не в России, но с сегодняшнего дня он уже полностью вовлечен в подготовку «Спартака» к новому сезону».
Абаскаль мало работал главным
• «Спартак» – третий клуб в карьере Абаскаля, в котором он работает главным тренером. Главное достижение из самостоятельной тренерской карьеры – завершил этот сезон чемпионата Швейцарии на втором месте.
• Кроме «Базеля» и «Асколи» (в главной команде – 2 матча), он еще работал в греческом «Волосе», «Лугано», «Кьяссо», «Кадисе» и «Севилье».
• Период в Швейцарии называет одним из важнейших в карьере. Там он спасал «Кьяссо» и «Лугано» от вылета.
• В Италию он уехал, потому что хотел совершенствоваться тактически. Не остановил даже факт приглашения в юношескую команду «Асколи»: «Я не должен волноваться из-за этого. Италия сильно отличается от Испании в тактическом плане. Я всегда смотрел итальянский футбол и восхищался его тактикой. Здорово, что «Асколи» дал мне возможность прочувствовать его на себе».
• Его тренерская карьера началась в 27 лет. Про это говорил: «Мне было относительно немного лет, когда я сосредоточился на тренерской карьере. Я чувствую себя привилегированным: через 10 лет я все еще буду в возрасте, когда смогу тренировать».
• Когда Абаскаль тренировал «Волос», то был третьим по возрасту в рейтинге самых молодых тренеров топ-20 чемпионатов УЕФА.
Почему Абаскаль стал тренером: он потерял мотивацию играть и хотел чего-то большего
В юношеской карьере Абаскаля было два клуба – «Барселона» и «Севилья». В академии «Ла Масия» он играл вместе с Жорди Альбой, Жераром Пике, Джованни Дос Сантосом. Периодически он пересекался на поле с Сеском Фабрегасом. Но Абаскаль не потянул конкуренцию с Бояном Кркичем, из-за чего покинул академию «Барсы».
Дальше – возвращение домой в Севилью, в юношеской команде которой он отыграл 4 года. Абаскаль пробовал запустить взрослую игровую карьеру, но за полтора года не продвинулся на высокий уровень, о котором мечтал. Частично на это повлияла и мотивация, которой вообще не было. В интервью с AS Абаскаль рассказывал:
«Я играл в «Севилье», но не видел смысла в продолжении игровой карьеры. Я мог бы прекрасно жить за счет такого футбола, но мне не хотелось. Руководство советовало мне продолжать, попробовать себя в новых клубах, но у меня не было мотивации. Я не хотел забывать все, чему научился в «Севилье» и «Барселоне». Поэтому я решил радикально измениться и подготовиться к тренерской работе».
Вот еще один комментарий Абаскаля, почему он фактически закончил с футболом в 19:
«Я ушел из футбола, потому что не понимал, чего от меня хотели тренеры. Возможно, я лучше понимаю игру из-за того, что тренировался в «Барселоне». Но в «Севилье» я заметил огромную нехватку общения с тренерами. Единственный, с кем я хорошо общался, был Мариано Пулидо. Да покоится он с миром. Но в целом я не понимал, чего мы хотим на поле. От этого страдали и мои одноклубники. У нас не было плана. В 17 и 18 лет я хотел учиться, но натыкался на барьер. Я не получал удовольствия от футбола».
Про первую большую работу в «Севилье» (тренировал юношей 14-15 лет) он в колонке для Coaches Voice рассказывал так: «Люди говорили мне не торопиться. Но у меня была масса вопросов, ответы на которые я хотел узнать в кратчайшие сроки. Я забрасывал ими руководство академии «Севильи». В конце концов руководители отвечали: «Успокойся, Гильермо, всему свое время». Я не хотел ждать. Я вырос с ними. За пять лет в клубе я изучил все: академию, методологию и анализ».
На самом деле мальчишки из «Севильи» не были первой работой Абаскаля
До назначения в академии «Севильи» он год провел в Португалии. Там он работал с любителями и тренировал игроков на курсе Erasmus. Это программа по обмену студентов между европейскими университетами. Несколько испанцев создали команду, заявились в университетский турнир и позвали Абаскаля тренировать. Про это он говорил:
«В моем случае это было продолжением обучения по специальности физическая подготовка (INEF)».
Как описывает себя сам Абаскаль: любит Бьелсу, ориентируется на Гвардиолу
Вот несколько его цитат:
• Об опыте в Швейцарии и Италии (после ухода из «Асколи»): «В Швейцарии я многому научился, потому что они очень верят во внутренний продукт, много работают над своими игроками. К результатам здесь относятся спокойнее. Но в Италии я испытывал постоянную критику, давление, потому что вчерашний день ничего не стоит. Я пережил итальянский хаос, но для меня это прекрасно. Это дало мне опыт взаимодействия с лидерами, владельцами клуба. Обе страны дали мне спортивную зрелость и опыт».
• О доверии к игрокам: «Я стараюсь выстраивать игру так, чтобы футболисты получали удовольствие, а мы учились друг у друга. Ключ к успеху – искренность. Игроки должны понимать, что я готов помочь им во всем».
• О вере в процесс: «Я верю не столько в системность, сколько в игроков. Футболисты должны понимать отношение к себе – это и формирует некую систему».
• О том, на кого ориентируется: «Мне нравится стиль Гвардиолы. Я немного адаптирую его под себя и использую схему 4-3-3, но это лишь числа. Главное – концепция доминирования с высокой игрой крайних защитников. Футбол должен развлекать зрителей и быть эффективным. Но не все понимают стиль Гвардиолы. Когда я был в «Барселоне», то знал парней, которые были не очень довольны работой с ним».
• О видении игры: «Я сформировал свое понимание игры из моего времени в «Барселоне». В моей философии есть место мужеству и опыту школы «Севильи». Эти команды больше всего повлияли на меня, как на тренера».
• О молодости: «Я знаю, что я молодой тренер, да. 33 года. И что многие думали, что я не готов именно из-за своего возраста. Но я чувствую, что весь мой опыт заставил меня расти и быть готовым ко всему, что должно произойти. Мой возраст не решает, получится ли у меня работа или нет. Он заставляет меня только прогрессировать».