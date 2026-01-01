Чехия U20

Лента
Материалы
Новости
Чем интересен Шик – лидер Чехии и автор гола с центра поля. Из-за больного сердца не перешел в «Ювентус» и ходит к коучу-мотиватору
#Патрик Шик
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
1
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
#Канада U20
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
#Россия U20