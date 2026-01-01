Чехия U20

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Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
#МЧМ-2022
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Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
#Девон Леви
Хоккей
Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0
#Канада U20
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия не забила в матче МЧМ впервые с января 2012 года. Тогда это случилось в финале
#МЧМ-2021
Хоккей
Аскаров пропустил пять голов за два матча МЧМ-2021. Это один из худших показателей на турнире
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Россия проиграла Чехии на МЧМ-2021. Счет ее предыдущей игры – 1:7
#МЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Чехия – Россия на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021
#Россия U20