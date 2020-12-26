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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Австрия U20 #США U20 #Чехия U20 #Швеция U20

Где смотреть матч Чехия – Россия на МЧМ-2021

час назад

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная России U20 сыграет против Чехии U20 на молодежном чемпионате мира. Это второй матч в группе для России.

Первый канал покажет матч в прямом эфире. Трансляция стартует 28 декабря в 05:30 по московскому времени.

На прошлом МЧМ Россия проиграла Чехии (3:4) на групповом этапе. 

Перед турниром сборная провела товарищеский матч с Канадой (0:1). В первой игре МЧМ она сыграла против США (5:3).

На МЧМ-2021 сборная России попала в группу с США, Чехией, Австрией и Швецией.

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