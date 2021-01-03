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#Канада U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Чехия U20

Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0

вчера, 05:32

На МЧМ-2020 Канада и Россия играли в финале. Тогда канадцы выиграли со счетом 4:3.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборная Канады U20 вышла в полуфинал МЧМ-2021. В 1/4 финала она обыграла Чехию (3:0).

Канада выиграла на турнире все матчи. Групповой этап сборная завершила с разницей шайб 33:4. Чехия вышла из другой группы с четвертого места.

МЧМ-2021 проходит в канадском Эдмонтоне. Полуфиналы состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени.

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