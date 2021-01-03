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Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0
вчера, 05:32
Сборная Канады U20 вышла в полуфинал МЧМ-2021. В 1/4 финала она обыграла Чехию (3:0).
Канада выиграла на турнире все матчи. Групповой этап сборная завершила с разницей шайб 33:4. Чехия вышла из другой группы с четвертого места.
МЧМ-2021 проходит в канадском Эдмонтоне. Полуфиналы состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени.
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