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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Австрия U20 #Канада U20 #США U20 #Чехия U20 #Швеция U20

Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021

через 14 часов

CTK/Global Look Press

Сборная России U20 сыграет против США U20 на молодежном чемпионате мира. Это первый матч в группе B для России.

Первый канал покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует 26 декабря в 05:30 по московскому времени.

На прошлом МЧМ Россия проиграла американцам в группе, до этого проигрывала им же в полуфинале.

Перед турниром сборная провела товарищеский матч с Канадой (0:1).

На МЧМ-2021 сборная России попала в группу с США, Чехией, Австрией и Швецией.

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