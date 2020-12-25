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Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021
через 14 часов
Сборная России U20 сыграет против США U20 на молодежном чемпионате мира. Это первый матч в группе B для России.
Первый канал покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует 26 декабря в 05:30 по московскому времени.
На прошлом МЧМ Россия проиграла американцам в группе, до этого проигрывала им же в полуфинале.
Перед турниром сборная провела товарищеский матч с Канадой (0:1).
На МЧМ-2021 сборная России попала в группу с США, Чехией, Австрией и Швецией.
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