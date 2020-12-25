Где смотреть матч Россия – США на МЧМ-2021

Сборная России U20 сыграет против США U20 на молодежном чемпионате мира. Это первый матч в группе B для России.

Первый канал покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует 26 декабря в 05:30 по московскому времени.

На прошлом МЧМ Россия проиграла американцам в группе, до этого проигрывала им же в полуфинале.

Перед турниром сборная провела товарищеский матч с Канадой (0:1).

На МЧМ-2021 сборная России попала в группу с США, Чехией, Австрией и Швецией.