Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею отменили матч Финляндии и Чехии. Причиной стало выявление ковида у игрока Чехии.

Сборную поместят на карантин и засчитают поражение 0:1. Организаторы допускают, что Чехия не сыграет и в следующем, последнем, матче группового этапа против Австрии.

Чехия занимает четвертое место в таблице группы А и пока проходит в плей-офф. Но если ей засчитают поражение и в следующем матче, то она потеряет шансы на выход из группы и пропустит вперед Австрию.