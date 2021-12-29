МЧМ-2022
Чехия U20
Финляндия U20
Поделиться:
Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
0
Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею отменили матч Финляндии и Чехии. Причиной стало выявление ковида у игрока Чехии.
Сборную поместят на карантин и засчитают поражение 0:1. Организаторы допускают, что Чехия не сыграет и в следующем, последнем, матче группового этапа против Австрии.
Чехия занимает четвертое место в таблице группы А и пока проходит в плей-офф. Но если ей засчитают поражение и в следующем матче, то она потеряет шансы на выход из группы и пропустит вперед Австрию.
- Это второй случай, когда на турнире присуждают техническое поражение из-за карантина. Первый был после ковида в сборной США – ей засчитали поражение в игре со Швейцарией.
- Организаторы объясняли, что из-за сроков турнира, логистики и договоров по трансляциям не могут переносить игры.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые