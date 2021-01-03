МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
США U20
Канада U20
Финляндия U20
Все полуфиналисты МЧМ-2021
вчера, 09:02
Определились все полуфиналисты МЧМ-2021:
🏒 Россия
🏒 Канада
🏒 США
Полуфиналы состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Канада сыграет с Россией, США – с Финляндией.
Полуфинальная пара Канада – Россия повторяет финал МЧМ-2020. Тогда канадцы победили со счетом 4:3.
Третье место на том турнире заняла Швеция. Сейчас она вылетела в четвертьфинале.
Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
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