Определились все полуфиналисты МЧМ-2021:

🏒 Россия

🏒 Финляндия

🏒 Канада

🏒 США

Полуфиналы состоятся 5 января в 02:00 и 05:30 по московскому времени. Канада сыграет с Россией, США – с Финляндией.

Полуфинальная пара Канада – Россия повторяет финал МЧМ-2020. Тогда канадцы победили со счетом 4:3.

Третье место на том турнире заняла Швеция. Сейчас она вылетела в четвертьфинале.

Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ

Где смотреть матч Канада – Россия