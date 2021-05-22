Йенсен сделал хет-трик в матче ЧМ-2021. Дания обыграла Швецию

Дания победила Швецию (4:3) в матче ЧМ-2021. Форвард Дании Никлас Йенсен поучаствовал во всех голах. Он забросил три шайбы и сделал результативную передачу.

Шведский форвард Карл Клингберг набрал три очка (2+1) в этом матче.

Дания и Швеция – соперники сборной России по группе А. Всего на ЧМ-2021 есть две группы, где собрано по восемь команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в плей-офф.