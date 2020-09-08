«Локо» покупал бразильского подростка за €5 млн и устраивал на работу маму. Он погряз в вечеринках и приезжал на тренировки пьяным

Летом 2007-го Селсиньо ушел в «Спортинг». Хоть какие-то деньги «Локо» отбил: брал за пять миллионов, отдал за два. Дальше Селсиньо заскользил по склону: аренда в «Эштрелу», обратно в «Португезу», в румынский «Тыргу-Муреш», а с 2013-го – конец европейской карьеры и возвращение в Бразилию.

Несколько лет назад он дал интервью «Советскому спорту», где рассказал много откровенного:

💬Что не так: «Переход точно стал ошибкой. Не нужно было так рисковать в 16 лет. Но предложение «Локо» было таким выгодным, что даже не посмотрел на другие варианты. К «Локомотиву» претензий нет. Клуб обеспечивал всем необходимым и очень помогал. Но я принял неверное решение, побежав за большими деньгами ».

💬Что помешало: «Возраст. Ну кто будет выпускать на поле юниора? Пусть он даже и невероятно талантлив. Климат. Холод был нестерпимым. Дебютировал в матче со «Спартаком». На улице было минус 30!» (на самом деле – плюс 4)

💬О дисциплине: « Слишком большая зарплата для совсем молодого парня . Со всех сторон тебя манят развлечения: девушки, ночные клубы, алкоголь. В Португалии не было жесткого контроля, и я ушел в загул. Проматывал деньги на частные вечеринки, машины . Не мог просидеть и трех дней, чтобы не пойти в ночной клуб. Наркотики никогда не употреблял, но с алкоголем были проблемы. Несколько раз напивался до беспамятства. И так продолжалось лет до 19–20».

💬И еще: « Пару раз до рассвета засиживался в ночных клубах, а с утра нужно было бежать на тренировку . Родные пытались что-то сделать, уговаривали завязать или вернуться в Бразилию, поближе к ним. Но я считал, что могу делать все, что угодно. И что контролирую ситуацию. И скатился до игры в совершенно неизвестных клубах».

И это он еще не рассказал подробности о загулах – как от них его тошнило на тренировке в «Эштреле», как закатил вечеринку в Бразилии, но после разговора с бабушкой с ними покончил, как повздорил с компанией в ночном клубе и чудом не покалечился – успел убежать.

Сейчас Селсиньо 32 года, он играет за вылетевший в бразильскую серию С клуб «Вила Нова». В феврале он был больше похож на Марсело. Внешне.