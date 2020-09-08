«Локо» покупал бразильского подростка за €5 млн и устраивал на работу маму. Он погряз в вечеринках и приезжал на тренировки пьяным
Селсиньо приехал в «Локомотив» в 17 лет. Он запомнился на молодежном чемпионате мира, уже играя при этом за «Португезу», а внешне напоминал Роналдиньо, хотя сам больше любил Ромарио.
Футболу Селсиньо научил отец, который не стал футболистом сам. В «Португезе» начал тренироваться в 15 лет, контракт подписал в 16 и провел более полусотни матчей. Зарабатывал пенальти и сам их забивал. О футбольных мечтах говорил так: «Хочу, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. Играя в «Португезе», я уже кое-что для нее сделал. Купил, например, родителям машину и квартиру».
Уехать из Бразилии до 18 лет Селсиньо не мог по закону (ФИФА не разрешает оформлять международные трансферы несовершеннолетних), поэтому «Локомотив» зачислил в штат его маму. Контракт – 500 тысяч долларов в год, что в 50 раз больше предыдущего. И сумма трансфера – 5 млн евро.
Селсиньо дебютировал в сезоне-2006 при Славолюбе Муслине в игре со «Спартаком». «Локо» проиграл 1:2. Не хвалил себя: «Думаю, надо еще очень много работать над собой».
Второго выхода на поле в РПЛ Селсиньо ждал почти полгода, а как вышел – забил победный «Ростову». Он же остался единственным голом. Селсиньо в итоге сыграл всего шесть матчей. На тренировках был хорош, но часто лечился от травм – то надрыв задней поверхности бедра, то операция на паховых кольцах.
Спустя год жизни в «Локо» он говорил, что ему нравится в России и трехлетний контракт хотелось бы отработать. Дружил с О’Коннором, Зуаги и Траоре, общался с Билялетдиновым, который просил привезти кофе из Бразилии, гулял с Фининьо и бразильцами из ЦСКА. Вместе с Селсиньо в Москве жила его девушка. «В марте у нас должен родиться ребенок», – рассказывал он зимой 2007-го.
Тогда же на вопрос о развлечениях Селсиньо отвечал так: «Их масса. Можно просто гулять по городу ходить в музеи, кино, цирк, торговые центры». С финансами все было в порядке, вот история: «Купил себе как-то очень дорогую – за пять тысяч долларов сережку в ухо. Надел и... потерял едва ли не на первой же тренировке! Потом искал, искал ее, но найти так и не смог».
Летом 2007-го Селсиньо ушел в «Спортинг». Хоть какие-то деньги «Локо» отбил: брал за пять миллионов, отдал за два. Дальше Селсиньо заскользил по склону: аренда в «Эштрелу», обратно в «Португезу», в румынский «Тыргу-Муреш», а с 2013-го – конец европейской карьеры и возвращение в Бразилию.
Несколько лет назад он дал интервью «Советскому спорту», где рассказал много откровенного:
💬Что не так: «Переход точно стал ошибкой. Не нужно было так рисковать в 16 лет. Но предложение «Локо» было таким выгодным, что даже не посмотрел на другие варианты. К «Локомотиву» претензий нет. Клуб обеспечивал всем необходимым и очень помогал. Но я принял неверное решение, побежав за большими деньгами».
💬Что помешало: «Возраст. Ну кто будет выпускать на поле юниора? Пусть он даже и невероятно талантлив. Климат. Холод был нестерпимым. Дебютировал в матче со «Спартаком». На улице было минус 30!» (на самом деле – плюс 4)
💬О дисциплине: «Слишком большая зарплата для совсем молодого парня. Со всех сторон тебя манят развлечения: девушки, ночные клубы, алкоголь. В Португалии не было жесткого контроля, и я ушел в загул. Проматывал деньги на частные вечеринки, машины. Не мог просидеть и трех дней, чтобы не пойти в ночной клуб. Наркотики никогда не употреблял, но с алкоголем были проблемы. Несколько раз напивался до беспамятства. И так продолжалось лет до 19–20».
💬И еще: «Пару раз до рассвета засиживался в ночных клубах, а с утра нужно было бежать на тренировку. Родные пытались что-то сделать, уговаривали завязать или вернуться в Бразилию, поближе к ним. Но я считал, что могу делать все, что угодно. И что контролирую ситуацию. И скатился до игры в совершенно неизвестных клубах».
И это он еще не рассказал подробности о загулах – как от них его тошнило на тренировке в «Эштреле», как закатил вечеринку в Бразилии, но после разговора с бабушкой с ними покончил, как повздорил с компанией в ночном клубе и чудом не покалечился – успел убежать.
Сейчас Селсиньо 32 года, он играет за вылетевший в бразильскую серию С клуб «Вила Нова». В феврале он был больше похож на Марсело. Внешне.