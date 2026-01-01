Фабиу Силва

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Футбол
В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ
#Фабиу Силва
Футбол
«Вулверхэмптон» купил 18-летнего нападающего «Порту» Фабио Силву за 40 млн. Это 11 португалец в клубе
#Фабиу Силва
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