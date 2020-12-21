Фабиу Силва
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#Фабиу Силва #Футбол #АПЛ #Вулверхэмптон

В «Вулверхэмптоне» третий раз за год обновлен клубный рекорд по самому молодому автору гола в АПЛ

вчера, 22:46

В 14-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» уступил 1:2 «Бернли», единственный гол забил с пенальти Фабиу Силва.

  • Силва теперь – самый молодой автор гола «Вулверхэмптон» в АПЛ. Ему 18 лет и 155 дней.
  • Предыдущее достижение принадлежало Аиту-Нури (19 лет, 146 дней) с октября 2020 года.
  • До этого времени рекордом был гол Педру Нету (19 лет, 298 дней) в январе 2020-го.
  • Силва был куплен в сентябре 2020-го из «Порту» за 40 миллионов евро.
  • Моложе него пенальти в АПЛ забивал только Майкл Оуэн в 1997 году (17 лет, 238 дней).
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