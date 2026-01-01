Никита Иосифов

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Иосифов забил дебютный гол за «Вильярреал». Его команда победила в Кубке Испании 8:0
#Никита Иосифов
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» Иосифов перешел в «Вильярреал»
#Никита Иосифов
Все новости
Материалы
«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
#Локомотив
Все материалы