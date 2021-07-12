Экс-игрок «Локомотива» Иосифов перешел в «Вильярреал»

Нападающий Никита Иосифов присоединился к «Вильярреалу» как свободный агент. Ранее у него истек контракт с «Локомотивом», которому он принадлежал с 2018 года.

Иосифов подписал контракт на пять лет. Он будет выступать за вторую команду «Вильярреала».