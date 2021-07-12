Никита Иосифов
Примера
Локомотив
Вильярреал
Экс-игрок «Локомотива» Иосифов перешел в «Вильярреал»
вчера, 19:55
Нападающий Никита Иосифов присоединился к «Вильярреалу» как свободный агент. Ранее у него истек контракт с «Локомотивом», которому он принадлежал с 2018 года.
Иосифов подписал контракт на пять лет. Он будет выступать за вторую команду «Вильярреала».
- Иосифову 20 лет.
- Он провел четыре матча в РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов, когда вышел на замену в игре против «Баварии».
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