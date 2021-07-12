Никита Иосифов
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#Никита Иосифов #Локомотив #Примера #Вильярреал

Экс-игрок «Локомотива» Иосифов перешел в «Вильярреал»

вчера, 19:55

Нападающий Никита Иосифов присоединился к «Вильярреалу» как свободный агент. Ранее у него истек контракт с «Локомотивом», которому он принадлежал с 2018 года.

Иосифов подписал контракт на пять лет. Он будет выступать за вторую команду «Вильярреала».

  • Иосифову 20 лет.
  • Он провел четыре матча в РПЛ и дебютировал в Лиге чемпионов, когда вышел на замену в игре против «Баварии».
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Источник:
Официальный сайт «Вильярреала»
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