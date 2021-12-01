Никита Иосифов
Кубок Испании
Вильярреал
Иосифов забил дебютный гол за «Вильярреал». Его команда победила в Кубке Испании 8:0
8 часов назад
«Вильярреал» победил «Викторию» в матче первого раунда Кубка Испании и вышел в следующую стадию.
Российский полузащитник Никита Иосифов вышел на замену на 63-й минуте и забил на 87-й. Он впервые сыграл за первую команду.
- Иосифову 20 лет. Он перешел в «Вильярреал» в июле-2021. До этого выступал за «Локомотив».
- В этом сезоне Иосифов провел за «Вильярреал Б» в третьем испанском дивизионе восемь матчей и забил три гола.
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