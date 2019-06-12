Андрей Савин

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Вратарь «Уфы-2» забил победный гол в матче против молодежной сборной России
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«Локомотив» взял на игру с «Баварией» пять запасных. Двое из них еще никогда не играли за клуб
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