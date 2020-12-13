Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»

Это 18-й пенальти и первый в этом сезоне, который отбил Городов. Всего он пропустил 36 голов. Антон Миранчук не забил пятый пенальти за карьеру. В этом сезоне он мазал в матче с «Ротором».

В день игры с «Локомотивом» Городову исполнилось 35 лет. Это запасной вратарь «Краснодара», который перешел в клуб летом. Матч с «Локомотивом» стал для него третьим в РПЛ за сезон-2020/21.