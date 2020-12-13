Евгений Городов
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#Евгений Городов #РПЛ #Футбол #Локомотив #Краснодар

Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»

13 декабря, 17:26

В первом тайме игры «Локомотива» и «Краснодара» Антон Миранчук пробивал пенальти. Вратарь «Краснодара» Евгений Городов отбил его удар. К перерыву «Краснодар» выигрывал со счетом 2:0.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 5
Кабелла 11
Берг 75
Сулейманов 80
Берг 84
5:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

Это 18-й пенальти и первый в этом сезоне, который отбил Городов. Всего он пропустил 36 голов. Антон Миранчук не забил пятый пенальти за карьеру. В этом сезоне он мазал в матче с «Ротором».

В день игры с «Локомотивом» Городову исполнилось 35 лет. Это запасной вратарь «Краснодара», который перешел в клуб летом. Матч с «Локомотивом» стал для него третьим в РПЛ за сезон-2020/21.

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