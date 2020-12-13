Евгений Городов
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Городов отбил 18 пенальти за карьеру. Один из них – в игре с «Локомотивом»
13 декабря, 17:26
В первом тайме игры «Локомотива» и «Краснодара» Антон Миранчук пробивал пенальти. Вратарь «Краснодара» Евгений Городов отбил его удар. К перерыву «Краснодар» выигрывал со счетом 2:0.
Это 18-й пенальти и первый в этом сезоне, который отбил Городов. Всего он пропустил 36 голов. Антон Миранчук не забил пятый пенальти за карьеру. В этом сезоне он мазал в матче с «Ротором».
В день игры с «Локомотивом» Городову исполнилось 35 лет. Это запасной вратарь «Краснодара», который перешел в клуб летом. Матч с «Локомотивом» стал для него третьим в РПЛ за сезон-2020/21.
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