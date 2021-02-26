Лига Европы
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Футбол

Какие команды вышли в 1/8 финала Лиги Европы

2 часа назад

Завершилась 1/16 финала Лиги Европы. Вот список команд, вышедших в следующий раунд:

Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоится 26 февраля в 15:00 по мск.

Еще по теме
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Футбол