Лига Европы
Футбол
Какие команды вышли в 1/8 финала Лиги Европы
2 часа назад
Завершилась 1/16 финала Лиги Европы. Вот список команд, вышедших в следующий раунд:
- «Арсенал».
- «Аякс».
- «Вильярреал».
- «Гранада».
- «Рейнджерс».
- «Мольде».
- «Шахтер».
- «Тоттенхэм».
- «Рома».
- «Манчестер Юнайтед».
- «Динамо» З.
- «Милан».
- «Динамо» К.
- «Олимпиакос».
- «Янг Бойз».
- «Славия».
Жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоится 26 февраля в 15:00 по мск.
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