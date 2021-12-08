«Зенит» в группе Лиги чемпионов: забили семь разных игроков, Ракицкий набрал больше всех очков по «гол + пас»

«Зенит» завершил выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Он занял третье место и сыграет в феврале 2022 года в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы.

За шесть матчей «Зенит» забил 10 голов. Общая статистика – 10:10. Столько же забил «Ювентус», который занял первое место в группе.

Дважды за «Зенит» забили Сердар Азмун и Клаудиньо. По одному голу у Вендела, Алексея Сутормина, Ярослава Ракицкого, Далера Кузяева и Магомеда Оздоева. В свои ворота забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

Ракицкий и Дуглас Сантос – авторы двух голевых пасов. По разу ассистировали Артем Дзюба и Малком.

Самый результативный игрок по системе «гол + пас» – центральный защитник Ракицкий. Он забил с пенальти в гостевом матче с «Мальме» и отметился двумя ассистами в домашнем.

В прошлом сезоне ЛЧ «Зенит» забил четыре гола на групповом этапе. В позапрошлом – семь.