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«Зенит» выиграл всего один из последних 13 матчей Лиги чемпионов
час назад
«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Он занял третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года, когда он выиграл у «Лиона». С тех пор «Зенит» сыграл 13 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме» дома.
Так выглядит серия:
- 🔴 «Бенфика» – 0:3.
- 🔴 «Брюгге» – 1:2.
- 🔴 «Боруссия» Д – 0:2.
- 🟡 «Лацио» – 1:1.
- 🔴 «Лацио» – 1:3.
- 🔴 «Брюгге» – 0:3
- 🔴 «Боруссия» Д – 1:2.
- 🔴 «Челси» – 0:1.
- 🟢 «Мальме» – 4:0.
- 🔴 «Ювентус» – 0:1.
- 🔴 «Ювентус» – 2:4.
- 🟡 «Мальме» – 1:1.
- 🟡 «Челси» – 3:3.
В феврале 2022 года «Зенит» сыграет в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
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