«Зенит» выиграл всего один из последних 13 матчей Лиги чемпионов

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Он занял третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

У «Зенита» всего одна победа в Лиге чемпионов после 27 ноября 2019 года, когда он выиграл у «Лиона». С тех пор «Зенит» сыграл 13 матчей в ЛЧ, но победил только «Мальме» дома.

Так выглядит серия:

В феврале 2022 года «Зенит» сыграет в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.