ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ – их может подписать любой до 7 апреля

В РПЛ в 2022 году уже прошли два тура. Последний из них состоялся 5-7 марта.

Из легионеров не играли: Ракицкий («Зенит»), Пабло («Локомотив»), Полярус («Ахмат»), Годзюр и Кулаков (оба – «Урал»). Их контракты приостановлены или разорваны.

За «Краснодар» не сыграли сразу девять легионеров. О восьми из них клуб сказал, что контракты приостановлены. Крыховяка не упомянул.

«Краснодар» и «Локомотив» остались без своих немецких тренеров – Фарке и Гисдоль покинули клубы.

В ФНЛ «Акрон» лишился тренерского штаба и только что подписанного новичка Тавано. Украинец Литвин ушел из «СКА-Хабаровска».

Легионеры ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», а также тренеры «Спартака» и «Динамо» пока остаются – об этом заявляли или их агенты, или они сами.

В РПЛ впереди еще десять туров. Последний запланирован на 21 мая.