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ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами РПЛ – их может подписать любой до 7 апреля
07 марта, 23:41
ФИФА обратилась с соответствующим заявлением на своем официальном сайте. Что из него следует:
- Легионеры РПЛ могут приостановить контракты со своим клубами. Приостановка контракта предусмотрена, если игроки не договорятся с клубами до 10 марта.
- Если они покидают клуб, то должны найти себе новый до 7 апреля.
- Клубы из других стран могут подписать себе не более двух легионеров из России. Им разрешено их подписывать, даже если трансферное окно уже закрыто.
- Право приостановки – до конца сезона в России, который официально заканчивается 30 июня.
- Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказывал, что в июне договоры начнут действовать дальше: «Футболист будет снова считаться игроком прежнего клуба».
- У легионеров из украинской Премьер-лиги контракты приостановлены автоматически.
В РПЛ в 2022 году уже прошли два тура. Последний из них состоялся 5-7 марта.
- Из легионеров не играли: Ракицкий («Зенит»), Пабло («Локомотив»), Полярус («Ахмат»), Годзюр и Кулаков (оба – «Урал»). Их контракты приостановлены или разорваны.
- За «Краснодар» не сыграли сразу девять легионеров. О восьми из них клуб сказал, что контракты приостановлены. Крыховяка не упомянул.
- «Краснодар» и «Локомотив» остались без своих немецких тренеров – Фарке и Гисдоль покинули клубы.
- В ФНЛ «Акрон» лишился тренерского штаба и только что подписанного новичка Тавано. Украинец Литвин ушел из «СКА-Хабаровска».
- Легионеры ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», а также тренеры «Спартака» и «Динамо» пока остаются – об этом заявляли или их агенты, или они сами.
В РПЛ впереди еще десять туров. Последний запланирован на 21 мая.
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