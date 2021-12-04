Чистяков из «Зенита» обожает животных: дома три кошки и две собаки, доил корову и пас стадо, берет котов на передержку

Но это делают и футболисты. Самую большую собаку нес защитник Дмитрий Чистяков. Он и хочет забрать ее домой, хотя у него в доме уже есть две собаки и три кота. Об этом рассказала «Чемпионату» директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо:

«Венди увидел Дима – он сразу же написал, что хочет выносить именно ее. Футболисты к тому моменту уже знали об акции, поэтому нам пришлось оставить Венди, хотя она большая и тяжелая – весит 10 килограммов».

Чистяков вспоминал в интервью «Спорт-Экспрессу», что он с детства любил животных: «В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. Я могу даже подоить корову. У нас был общий пастух, но мне и самому интересно было пойти со стадом. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им».