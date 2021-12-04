Чистяков из «Зенита» обожает животных: дома три кошки и две собаки, доил корову и пас стадо, берет котов на передержку
Мы уже рассказывали об акции «Зенита» перед матчем с «Ростовом». Игроки «Зенита» вышли на поле с бездомными собаками на руках. Фанаты на стадионе после игры могли оставить заявку и забрать кого-то домой.
Тур РПЛ начался мило: игроки «Зенита» вышли на матч с бездомными собаками
Но это делают и футболисты. Самую большую собаку нес защитник Дмитрий Чистяков. Он и хочет забрать ее домой, хотя у него в доме уже есть две собаки и три кота.
Но это делают и футболисты. Самую большую собаку нес защитник Дмитрий Чистяков. Он и хочет забрать ее домой, хотя у него в доме уже есть две собаки и три кота. Об этом рассказала «Чемпионату» директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо:
«Венди увидел Дима – он сразу же написал, что хочет выносить именно ее. Футболисты к тому моменту уже знали об акции, поэтому нам пришлось оставить Венди, хотя она большая и тяжелая – весит 10 килограммов».
Чистяков вспоминал в интервью «Спорт-Экспрессу», что он с детства любил животных: «В детстве у нас всегда были животные. У моих родителей были коровы и козы. Я могу даже подоить корову. У нас был общий пастух, но мне и самому интересно было пойти со стадом. У меня выработалась любовь к животным, и я стараюсь помогать им».
И до сих пор им помогает: «Как и любой человек, не могу пройти мимо животных. У меня девушка вчера шла и подобрала котенка. Мы его отвезли в ветклинику. Сейчас приводим его в порядок, а потом пристроим в надежные руки».
В интервью клубному каналу «Зенита» Чистяков тоже рассказал, как занимается передержкой животных. Раньше он просто их любил, а теперь занимается поддержкой с инициативы своей девушки. Например, в «Ростове» Чистяков брал на передержку кошку одноклубника Александра Саплинова: «С ней случилась забавная ситуация – кошка поймала на улице попугая, и мы тоже его забрали себе».
Любимая собака Чистякова – дворовой пес Барни. Любимое занятие Чистякова в свободное время – просто пойти погулять с ним в парке или в тихом месте на заливе. Во время локдауна Чистяков рассказывал, что только благодаря собакам он мог нормально погулять.