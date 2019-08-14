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Лента
Матч-центр
Моя команда
СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Сайт
www.fcska.ru/
Страна
Россия
Стадион
им. В.И. Ленина
Тренер
Алексей Поддубский
А. Поддубский
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«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
«СКА-Хабаровск» подписал японца – тот поиграл в восьми странах и сразу заговорил по-русски
#ФНЛ
28 августа 2019, 20:09
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22