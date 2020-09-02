Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала

Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев остается временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Теперь он же – председатель попечительского совета хоккейного «Амура».

В интервью «Р-Спорту» Дегтярев все подтвердил и рассказал, что к следующему сезону пересмотрит финансовую модель клуба. Пока же Дегтярев оставил «Амур» на бюджетных деньгах и назвал происходящее своей политической волей.

Дегтярев в Хабаровске: провел прямую линию с жителями и решает спортивные вопросы активнее остальных

20 июля Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева на место Сергея Фургала. Тот был главой региона с 2018 года, но сейчас подозревается в организации заказного убийства. Расследование по Фургалу идет, а Дегтярев осваивается в новой роли. Параллельно с этим в Хабаровске уже два месяца происходят стихийные акции протеста.

Жители Хабаровска протестуют еще с 11 июля. 29 августа в городе прошла 50-я акция: по официальным данным, в ней участвовали больше тысячи человек. Одним из призывов на акции была фраза «Дегтярев, выходи». Сам Дегтярев 1 сентября провел первую прямую линию, где отвечал на вопросы жителей Хабаровска. Онлайн-трансляция шла с закрытыми комментариями.