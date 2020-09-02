Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
Член партии ЛДПР Михаил Дегтярев остается временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Теперь он же – председатель попечительского совета хоккейного «Амура».
В интервью «Р-Спорту» Дегтярев все подтвердил и рассказал, что к следующему сезону пересмотрит финансовую модель клуба. Пока же Дегтярев оставил «Амур» на бюджетных деньгах и назвал происходящее своей политической волей.
Дегтярев в Хабаровске: провел прямую линию с жителями и решает спортивные вопросы активнее остальных
20 июля Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева на место Сергея Фургала. Тот был главой региона с 2018 года, но сейчас подозревается в организации заказного убийства. Расследование по Фургалу идет, а Дегтярев осваивается в новой роли. Параллельно с этим в Хабаровске уже два месяца происходят стихийные акции протеста.
Жители Хабаровска протестуют еще с 11 июля. 29 августа в городе прошла 50-я акция: по официальным данным, в ней участвовали больше тысячи человек. Одним из призывов на акции была фраза «Дегтярев, выходи». Сам Дегтярев 1 сентября провел первую прямую линию, где отвечал на вопросы жителей Хабаровска. Онлайн-трансляция шла с закрытыми комментариями.
Во время прямой линии Дегтярев рассказал, что уже перевозит в Хабаровск семью. С участием в выборах в 2021 году пока не определился, но в регионе ему нравится. До этого он встречался с ректорами вузов и сказал такое: «Думаю вы догадались, что я не на один год приехал. Вы все-таки люди подготовленные, образованные, прекрасно все понимаете. Я тут надолго».
1 сентября Дегтярев встретился с министром спорта Олегом Матыциным. Тогда же вспомнил о перспективах «Амура»: «В течение трех лет не было спонсоров у команды «Амур». Решили эту проблему. Будем выводить клуб в лидеры КХЛ. Уверен, что Кубок Гагарина в обозримой перспективе может приехать в Хабаровск».
Перед футбольным СКА он ставит задачу по выходу в РПЛ. С Матыциным обсудил открытие дворца «Самбо» и 50-метрового бассейна. Последние решения по другим направлениям: увольнение замначальника управления лесами и снижение транспортного налога.
«Амур» зависит от бюджета Хабаровского края и связан с политикой
«Амур» засветился в политике еще до смены губернатора Хабаровского края. 14 июня клуб призвал жителей к голосованию по внесению изменений в Конституцию. Причем – не просто прийти, а проголосовать за поправки. Ровно через месяц «Амур» обратился к людям через хоккеистов и президента клуба. Тема: сидите дома – не участвуйте в протестах, лучше ждите хоккея. Мы подробно разбирали эту историю.
«Амур» полноценно опирается на бюджет региона с сезона-2012/13. Поэтому клуб не зовет игроков на большие деньги, а главная задача – борьба за выход в плей-офф. Годовая выручка «Амура» составила в 2019 году составила всего 108 миллионов рублей. Sports.ru посчитал, что это худший показатель в КХЛ.
Этим летом «Амур» удивил: в команду неожиданно попал Наиль Якупов из СКА. Якупов – бывший первый номер драфта НХЛ. Его приход в «Амур» стал возможен из-за введения потолка зарплат в КХЛ, когда СКА расчищал платежку. Лидер «Амура» Йордан надеется, что тот останется и подаст пример всем остальным.
Президента КХЛ Алексея Морозова спрашивали о влиянии смены губернатора на перспективы «Амура». Он сказал дежурные фразы о надеждах на внимание со стороны Дегтярева, но отметил главное: «Что касается финансовых гарантий, то клуб предоставил их еще в марте». Тогда «Амур» заплатил не всем игрокам, но пообещал это сделать в ближайшее время.
Дегтарев еще раньше рассказывал, что ходил на хоккей вместе с Фургалом. Даже есть селфи с игры против «Трактора». В середине августа «Амур» под его контролем погасил все долги перед игроками. Потом – новая проблема: 3 сентября команда сыграет с «Северсталью» наполовину резервным составом из-за первичных положительных тестов на коронавирус.
К этому матчу «Амур» выпустил необычный превью-ролик, где хоккеист бегает по лесу.
Дегтярев и раньше был связан с хоккеем – через правление ФХР и путаницу с молодежкой
На сайте ФХР Михаил Дегтярев до сих пор официально указан в списке членов правления, куда входит с 2018 года. Он ездил на хоккейный форум, где рассказывал о роли хоккея в спортивной жизни России. Пока главная история с Дегтяревым и хоккеем – момент, когда он перепутал финалы МЧМ. Случайно поздравил российскую молодежку, которая проиграла.
Весной-2020 Дегтярев сказал, что чемпионат КХЛ надо доиграть, когда пандемия пойдет на спад. Не доиграли. Хоккей не всегда оставался главным профилем в спортивном интересе Дегтярева. В юности он профессионально занимался фехтованием и даже получил звание мастера спорта.
Дегтярев возглавлял комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На этой должности он плотно взаимодействовал с Владиславом Третьяком по хоккейным вопросам. В июле они даже вместе предложили поправку: с игроков до 23 лет взимается денежная компенсация в пользу их школы, если они уезжают в иностранные клубы.
Сам Дегтярев тоже играет в хоккей. Даже с бывшими профессионалами:
В Хабаровске Дегтярев много говорит о перспективах «Амура», но ходит и на футбол: