Капитан «Амура» защищал жену от преступника и попал в больницу

На парковке одного кафе Хабаровска случилась потасовка. Неизвестный напал на жену капитана «Амура» Максима Кондратьева. Кондратьев был рядом, поэтому защитил свою жену.

В ходе потасовки Кондратьев получил сильный удар по голове, из-за чего был доставлен в больницу. Нападавшего же задержала полиция. Как сообщает Regnum, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Кондратьеву уже оказали первую помощь, сейчас его состояние оценивается как среднее. Пресс-служба «Амура» отмечает, что клуб помогает Кондратьеву в восстановлении. Его жена не пострадала.