Амур

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Хоккей
«Амур» впервые за 14 лет обыграл дома СКА. Тогда КХЛ еще не существовало
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА в Москве пропустил пять шайб и проиграл «Амуру», который шел на последнем месте
#ЦСКА (х)
Хоккей
Локтионов после обмена в «Амур» не подписал контракт и пропустил сбор. Клуб присвоил ему статус «конфликт» в КХЛ
#Амур
Хоккей
«Амур» забросил 7 шайб лидеру конференции «Ак Барсу»
#КХЛ
Хоккей
Наиль Якупов – игрок «Авангарда»
#Наиль Якупов
Хоккей
«Амур» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала
#Амур
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Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
#Михаил Дегтярев
Хабаровский «Амур» за месяц призвал не ходить на митинг по Фургалу и голосовать за поправки. Клуб живет на региональном бюджете
#Амур
Футбольное спасение от вратаря «Амура». Даже судьи не поверили, что он вытащил шайбу
#Евгений Аликин
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