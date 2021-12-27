«Амур» впервые за 14 лет обыграл дома СКА. Тогда КХЛ еще не существовало

Хабаровский «Амур» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2). Это первая домашняя победа «Амура» в их очных встречах в эпоху КХЛ.

В последний раз «Амур» побеждал СКА в Хабаровске в октябре 2007 года – еще во времена Суперлиги (3:2).

После этого в 2008 году появилась КХЛ, и «Амур» с тех ни разу не побеждал СКА дома.

Всего команды играли в лиге 26 раз, из которых только одна победа была у «Амура» – в гостях в 2016 году.

«Амур» по ходу матча дважды отыгрывался: сначала с 0:1, потом – с 1:2. Победную шайбу забросил Сергей Терещенко на 55-й минуте.

СКА лидирует в Западной конференции после 43 игр. Амур идет девятым на Востоке.