Гусев точно хочет на Олимпиаду: уже перезагрузил карьеру в КХЛ и феерит за Россию в Евротуре, раздавая ассисты

Шипачев – лучший бомбардир КХЛ с большим отрывом, результативный сезон проводит Григоренко, но за Гусева было тревожно в этом году. Он играл за «Нью-Джерси» и «Флориду» в НХЛ, не получил полноценного контракта от «Торонто» и уехал в Россию. В октябре он стал игроком СКА.

Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех

«Здесь я провел, наверное, лучшее время в России», – говорил о Санкт-Петербурге Гусев. Но не хотел бы задерживаться: «Все равно смотрю в сторону НХЛ и надеюсь себя проявить в России». По данным «СЭ», зарплата Гусева в сезоне – 60 миллионов рублей.

После возвращения:

⚙️ Первый гол забил в четвертом матче и вообще отыграл в нем успешно – набрал четыре очка, а СКА обыграл 7:0 «Куньлунь».

⚙️ Этот матч позволил Гусеву стать лучшим ассистентом в истории СКА – всего стало 218 голевых передач за общих 276 матчей.

⚙️ Это был период с четырьмя подряд матчами с набранными очками, который чуть позже сменился пятью играми без очков вообще.

⚙️ Затем еще в четырех играх подряд Гусев неизменно забивал.

⚙️ К паузе на второй этап Евротура он подошел с 23 очками в 22 матчах (7+16), а команда лидирует на Западе вместе с «Динамо» и «Йокеритом».