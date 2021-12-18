Гусев точно хочет на Олимпиаду: уже перезагрузил карьеру в КХЛ и феерит за Россию в Евротуре, раздавая ассисты
Сборная России по хоккею результативно сыграла в матче Кубка Первого канала против Чехии. Особенно в первых двух периодах.
💥 Грицюк забил уже на 14-й секунде.
💥 Наши повели 3:1 после первого периода и добавили еще два красивых гола во втором.
💥 При счете 5:1 Россия пропустила один гол в третьем периоде и довела матч до победы 5:2.
Тренерский штаб сборной России выставил в одном звене Никиту Гусева, Вадима Шипачева и Михаила Григоренко. «Хочется Гусева посмотреть вместе с Шипачевым, что у них за «химия», – говорил главный тренер Алексей Жамнов.
Втроем звено организовало третий гол России:
А потом и придумало четвертый. Дубль оформил Григоренко.
Шипачев – лучший бомбардир КХЛ с большим отрывом, результативный сезон проводит Григоренко, но за Гусева было тревожно в этом году. Он играл за «Нью-Джерси» и «Флориду» в НХЛ, не получил полноценного контракта от «Торонто» и уехал в Россию. В октябре он стал игроком СКА.
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«Здесь я провел, наверное, лучшее время в России», – говорил о Санкт-Петербурге Гусев. Но не хотел бы задерживаться: «Все равно смотрю в сторону НХЛ и надеюсь себя проявить в России». По данным «СЭ», зарплата Гусева в сезоне – 60 миллионов рублей.
После возвращения:
⚙️ Первый гол забил в четвертом матче и вообще отыграл в нем успешно – набрал четыре очка, а СКА обыграл 7:0 «Куньлунь».
⚙️ Этот матч позволил Гусеву стать лучшим ассистентом в истории СКА – всего стало 218 голевых передач за общих 276 матчей.
⚙️ Это был период с четырьмя подряд матчами с набранными очками, который чуть позже сменился пятью играми без очков вообще.
⚙️ Затем еще в четырех играх подряд Гусев неизменно забивал.
⚙️ К паузе на второй этап Евротура он подошел с 23 очками в 22 матчах (7+16), а команда лидирует на Западе вместе с «Динамо» и «Йокеритом».
Перед матчем против Канады Гусев простудился, так что на лед не вышел. Два следующих матча Евротура – отличная работа:
🎯 Против шведов – голевой пас на единственный гол в матче.
🎯 🎯 Против чехов – два голевых паса на голы, которые предопределили победу.
России остался матч против Финляндии, следующие официальные игры – уже на Олимпиаде. Поедет ли туда Гусев?
- «Если Гусева пригласят в сборную на Олимпиаду, никто не удивится. А если не возьмут, то это тоже сенсацией не станет», – рассуждал Леонид Вайсфельд в октябре.
- «Хочется попасть на Олимпиаду, для этого мне надо однозначно улучшать свою игру, тогда будет больше шансов пробиться в состав. Есть желание стать двукратным олимпийским чемпионом», – об этом говорил сам Гусев.
The Athletic в сентябре вывесил предполагаемый состав России на Олимпиаде в Пекине. Гусева там не оказалось.
Тренерский штаб сборной России попробовал его в матчах Евротура и получил результат. Состав, если игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, примерно ясен, и Гусев там быть должен. Если же и представители НХЛ будут на ОИ, попасть в команду Гусеву будет крайне непросто.
Проблема еще и в позиции игроков, слишком уж мощные из НХЛ конкуренты на месте крайнего нападающего. Если уж рискуют не попасть, например, Бучневич и Дадонов, а суперзвездами вроде Овечкина, Кучерова, Панарина и Капризова точно никто жертвовть не будет. Пробиться в состав в центре было бы проще, но это не позиция Гусева. Жамнов будет думать. Время еще есть.