Наиль Якупов

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Хоккей
Наиль Якупов – игрок «Авангарда»
#Наиль Якупов
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
#Наиль Якупов
Хоккей
СКА обменял Якупова в «Витязь»
#Наиль Якупов
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