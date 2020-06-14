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#Наиль Якупов #КХЛ #Хоккей #Амур #Витязь

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

14 июня 2020, 13:08

Трансфер состоялся еще 8 мая. В обмен на Якупова «Витязь» получил денежную компенсацию.

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