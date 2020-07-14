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#Амур #КХЛ #Александр Могильный #Сергей Фургал

«Амур» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала

14 июля 2020, 16:14

К хабаровским болельщикам обратились президент «Амура» Александр Могильный, а также игроки: Михал Йордан и братья Ушенины. 

Вот их слова:

🙅🏻‍♂️ «Надо проявить спокойствие и все будет хорошо».

🙅🏻‍♂️ «Надо играть по правилам. И на льду, и в жизни».

🙅🏻‍♂️ «Пусть страсти кипят только на льду».

  • Фургал – кандидат от ЛДПР, в 2018-м его выбрали силы оппозиции коалиционным решением, чтобы сдвинуть Вячеслава Шпорта – действующего тогда губернатора Хабаровского края и кандидата от Единой России.
  • За время работы Фургал уменьшил выплаты на содержание чиновников и сократил расходы госаппарата края.
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