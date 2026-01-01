Сергей Фургал

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«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса
#СКА-Хабаровск
Хоккей
«Амур» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала
#Амур
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