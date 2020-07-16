«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса

Футболисты обратились к фанатам в инстаграме:

«Происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости. Вирусу все равно, что побудило вас прийти туда. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких.

Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям».