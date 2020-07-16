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#СКА-Хабаровск #ФНЛ #Сергей Фургал

«СКА-Хабаровск» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала из-за коронавируса

16 июля 2020, 11:41

Футболисты обратились к фанатам в инстаграме:

«Происходящие сейчас массовые акции могут способствовать росту заболеваемости. Вирусу все равно, что побудило вас прийти туда. Вы рискуете заболеть сами и заразить своих близких. 

Пожалуйста, проявите терпение и воздержитесь от участия в несанкционированных уличных акциях. Не стоит в ущерб своему здоровью поддаваться различным провокациям».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Ранее это же сделал «Амур»
Хабаровский «Амур» за месяц призвал не ходить на митинг по Фургалу и голосовать за поправки. Клуб живет на региональном бюджете
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