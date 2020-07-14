Хабаровский «Амур» за месяц призвал не ходить на митинг по Фургалу и голосовать за поправки. Клуб живет на региональном бюджете
Теперь каждое 14-е число клуб участвует в политической агитации.
Два события из месяца жизни хоккейного «Амура»:
14 июня. На официальном сайте призвал проголосовать за поправки в Конституцию:
«Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства. Мы все являемся гражданами своей страны, и наша дальнейшая жизнь напрямую зависит от демократических решений. Не оставайтесь в стороне, примите активное участие в голосовании».
14 июля. «Амур» попросил фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске.
Кто не в курсе контекста: Фургал арестован по делу о покушении на предпринимателя Александра Смольского и организации убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. События из 2004-2005-х.
Фургал – губернатор от партии ЛДПР. В 2018-м он победил коалиционным усилием оппозиции, которая сдвинула действующего на тот момент губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта. За полтора года работы Фургал занимался сокращением бюджета на чиновников, пересматривал суммы контрактов на госзакупки и проверял расходы целевых средств.
Сейчас в Хабаровске проходят митинги и демонстрации против задержания Фургала. По данным МВД, за несколько дней в них поучаствовали более 10 тысяч человек.
От лица «Амура» против протестов выступили:
• Президент Александр Могильный: «Мы все соскучились по вам. В ближайшем будущем надеюсь увидеть вас на трибунах. На сегодня попросил бы вас не участвовать ни в каких несанкционированных собраниях, шествиях. Надо проявить спокойствие и все будет хорошо».
• Владислав и Вячеслав Ушенины: «Дорогие хабаровчане! Этот город нам не чужой, но пусть страсти кипят только на льду. Как видите, лед уже готов, мы всех вас ждем на арене».
• Капитан «Амура» Михал Йордан: «Чтобы мы все вместе побеждали по льду, надо играть по правилам. И на льду, и в жизни».
«Амур» – тотально государственный клуб. Весь бюджет от края, а за клуб играли дети чиновников
Хоккей в Хабаровске создавал бывший полпред президента в ДФО и глава Минвостокразвития Виктор Ишаев – во всяком случае в этом уверен сам Ишаев. С 2010-го, когда у «Амура» начались финансовые проблемы, Ишаев обратился к федеральному правительству. Тогда на помощь пришла толпа крупных компаний («Газпром», «Роснефть», «Транснефть», РЖД и другие) и правительство Хабаровского края.
За десять лет «Амур» еще несколько раз имел финансовые проблемы. Если в начале 2010-х руководство края частично финансировало клуб, то с сезона-2012/13 включилось напрямую. С того момента «Амур» опирался на региональный бюджет.
По данным «Чемпионата», в сезоне-2019/20 зарплатный бюджет «Амура» – 550 миллионов рублей. В исследовании Sports.ru говорится, что за прошлый год его выручка составляет всего 108 миллионов рублей (меньше всех в КХЛ). «Спорт Бизнес Online» добивает: финансирование клуба со стороны края идет двумя траншами в июле и в январе.
Сейчас финансовая ситуация не сильно лучше. В середине сезона ряд медиа писали о долгах клуба перед хоккеистами. В дело вмешивался даже бывший президент КХЛ Дмитрий Чернышенко: «Что касается Хабаровска, то ситуация тревожная. Я разговаривал с губернатором, и он сказал, что вопрос будет решаться».
Тогда Чернышенко указал, что все происходящее с «Амуром» зависит от руководства Хабаровского края. Но краю сейчас не до таких проектов. Согласно докладу Счетной палаты РФ по итогам девяти месяцев 2019 года, Хабаровский край – один из регионов с самым большим дефицитом бюджета. Политика Фургала по снижению госзакупок и расходования средств была связана именно с уменьшением этого дефицита.
Еще одна важная сторона о традициях взаимоотношения клуба и региональной власти. За «Амур» играл внук губернатора Виктора Ишаева Игорь, а в составе до сих пор числится сын бывшего местного министра финансов Станислав Кацуба («СЭ» говорит, что его сезонная зарплата составляет 15 миллионов рублей).
О влиянии ситуации с арестом Сергея Фургала на «Амур» рассказал хоккейный журналист Алексей Шевченко:
«Для хабаровского клуба это нейтральная новость. Гораздо важнее, кто будет исполняющим обязанности. Фургал хоть и говорил совсем недавно, что у «Амура» будет все хорошо и будут полные трибуны, делал для клуба не совсем те вещи, которые от него требовались. На данный момент денег у «Амура» нет. Должны быть какие-то перечисления, но неизвестно, когда они будут. Но это было неизвестно и с арестованным губернатором».
Сейчас слухов о банкротстве «Амура» нет. Более того: министерство спорта Хабаровского края уже подтвердило участие клуба в новом сезоне КХЛ. Оправдывать ожидания нужно: за всю историю существования КХЛ «Амур» лишь дважды выходил в плей-офф. Одна победа в первом раунде над «Ак Барсом» в сезоне-2017/18 — пока что главная спортивная высота, которая ему покорилась.