Хабаровский «Амур» за месяц призвал не ходить на митинг по Фургалу и голосовать за поправки. Клуб живет на региональном бюджете

Теперь каждое 14-е число клуб участвует в политической агитации.

Два события из месяца жизни хоккейного «Амура»:

14 июня. На официальном сайте призвал проголосовать за поправки в Конституцию:

«Принятие поправок в основной закон государства позволит не только создать условия для повышения уровня жизни и благосостояния российских граждан, но и, вне всяких сомнений, будет способствовать росту взаимного доверия и солидарности общества и государства. Мы все являемся гражданами своей страны, и наша дальнейшая жизнь напрямую зависит от демократических решений. Не оставайтесь в стороне, примите активное участие в голосовании».

14 июля. «Амур» попросил фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске.

Кто не в курсе контекста: Фургал арестован по делу о покушении на предпринимателя Александра Смольского и организации убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. События из 2004-2005-х.

Фургал – губернатор от партии ЛДПР. В 2018-м он победил коалиционным усилием оппозиции, которая сдвинула действующего на тот момент губернатора от «Единой России» Вячеслава Шпорта. За полтора года работы Фургал занимался сокращением бюджета на чиновников, пересматривал суммы контрактов на госзакупки и проверял расходы целевых средств.