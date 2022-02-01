Рид Буше
КХЛ
Детройт (х)
Хоккеист Буше получил в США условный срок по делу об изнасиловании. КХЛ не отстраняла его на время расследования
01 февраля, 09:38
В американском штате Мичиган огласили приговор хоккеисту Риду Буше по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Он получил четыре года испытательного срока и год тюрьмы условно.
- О деле стало известно в 2021 году, когда 23-летняя девушка выступила с заявлением о двух случаях изнасилования. По ее словам, это произошло в 2011 году, когда ей было 12 лет, а Буше – 17.
- Буше проживал у ее семьи по программе развития сборной США по хоккею и дважды склонил девушку к оральному сексу.
- Во время слушаний Буше признал вину, писал Detroit Free Press. Ему грозило от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения, но в итоге статью переквалифицировали на более мягкую.
На момент слушаний Буше было 28 лет, он находился в России, играя за ярославский «Локомотив». Ни клуб, ни КХЛ не отстраняли его от тренировок на время расследования. Приговор они еще не комментировали.
В США спортсменов обычно отстраняют на время подобных расследований. В НХЛ в текущем сезоне был подобный случай с Эвандером Кейном, которого также подозревали в домашнем насилии. Но обвинения против него не подтвердились.
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