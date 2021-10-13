ЦСКА (х)
КХЛ
Амур
ЦСКА в Москве пропустил пять шайб и проиграл «Амуру», который шел на последнем месте
53 минуты назад
Счет – 1:5. За три последних матча ЦСКА забил в КХЛ три шайбы.
- Это третья победа «Амура» в сезоне. Перед матчем с ЦСКА он занимал последнее место в Восточной конференции.
- Две шайбы «Амур» забросил в большинстве, одна шайба ЦСКА была отменена после просмотра повтора.
- В первых двух периодах «Амур» превзошел ЦСКА по количество бросков в створ. Общее количество – 37:33.
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