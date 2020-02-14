Евгений Аликин
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Футбольное спасение от вратаря «Амура». Даже судьи не поверили, что он вытащил шайбу
14 февраля, 16:20
Вы уже наверняка привыкли к нашим постам о безумствах в НХЛ. То Андрей Свечников вколотит очередную красивую шайбу. То Марк-Андре Флери вытащит убойный бросок в акробатическом прыжке. В КХЛ есть свои акробаты – обычно моменты на грани мистики и реальности случаются у команд, которым это больше всех надо.
Посмотрите на это спасение вратаря «Амура» Евгения Аликина. Да, гола не было:
- Все происходило в матче «Витязя» и «Амура». Аликин начинал матч в запасе, но вышел на лед в третьем периоде. Команды доигрались до буллитов (3:3), где победу взял «Амур».
- Так момент с участием Аликина описали на официальном сайте «Амура»: «Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке».
- 25-летний Аликин отыграл за «Амур» 33 матча этого сезона. В шести из них он не пропускал вообще. Главный итог игры с «Витязем» – «Амур» сохранил шансы на выход в плей-офф. Отставание от «Металлурга» составляет четыре очка.
Для Аликина сейвы в таком необычном положении – норма. Посмотрите хотя бы несколько постов в его инстаграме:
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