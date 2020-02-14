Евгений Аликин
КХЛ
Хоккей
Витязь
Амур
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евгений Аликин #КХЛ #Хоккей #Витязь #Амур

Футбольное спасение от вратаря «Амура». Даже судьи не поверили, что он вытащил шайбу

14 февраля, 16:20
Александр Плеханов

Вы уже наверняка привыкли к нашим постам о безумствах в НХЛ. То Андрей Свечников вколотит очередную красивую шайбу. То Марк-Андре Флери вытащит убойный бросок в акробатическом прыжке. В КХЛ есть свои акробаты – обычно моменты на грани мистики и реальности случаются у команд, которым это больше всех надо.

Посмотрите на это спасение вратаря «Амура» Евгения Аликина. Да, гола не было:

  • Все происходило в матче «Витязя» и «Амура». Аликин начинал матч в запасе, но вышел на лед в третьем периоде. Команды доигрались до буллитов (3:3), где победу взял «Амур».
  • Так момент с участием Аликина описали на официальном сайте «Амура»: «Спасение привело в замешательство не только атакующую сторону, но и арбитров, попытавшихся разыскать шайбу в сетке, но та оказалась в ловушке».
  • 25-летний Аликин отыграл за «Амур» 33 матча этого сезона. В шести из них он не пропускал вообще. Главный итог игры с «Витязем» – «Амур» сохранил шансы на выход в плей-офф. Отставание от «Металлурга» составляет четыре очка.

Для Аликина сейвы в таком необычном положении – норма. Посмотрите хотя бы несколько постов в его инстаграме:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм КХЛ
В матчах – красота, в лиге – реформы
Новый президент КХЛ входит в совет директоров «Авангарда» и дружит с его боссом
Что теперь будет с потолком зарплат в КХЛ? Морозов сразу ответил на намек президента ЦСКА
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгений Аликин
#КХЛ
#Хоккей
#Витязь
#Амур