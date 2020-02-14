Футбольное спасение от вратаря «Амура». Даже судьи не поверили, что он вытащил шайбу

Вы уже наверняка привыкли к нашим постам о безумствах в НХЛ. То Андрей Свечников вколотит очередную красивую шайбу. То Марк-Андре Флери вытащит убойный бросок в акробатическом прыжке. В КХЛ есть свои акробаты – обычно моменты на грани мистики и реальности случаются у команд, которым это больше всех надо.

Посмотрите на это спасение вратаря «Амура» Евгения Аликина. Да, гола не было: