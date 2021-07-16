Локтионов после обмена в «Амур» не подписал контракт и пропустил сбор. Клуб присвоил ему статус «конфликт» в КХЛ

ЦСКА и «Амур» в конце мая совершили обмен: ЦСКА получил права на Расмуса Ристолайнена, «Амур» – на Андрея Локтионова.

По регламенту КХЛ Локтионов обязан подписать контракт с «Амуром», но за полтора месяца он этого не сделал.

«Позиция игрока вызывает у нас недоумение и разочарование», – сказал гендиректор «Амура» Роман Крамарь.

Ему присвоили статус «Конфликт». Это означает, что до исполнения обязательств права на Локтионова принадлежат «Амуру» до окончания его карьеры. Клуб может обменять его или продать, но пока «Амур» не получал «заслуживающих внимания» предложений.

«Распоряжаться спортивными правами на Андрея Локтионова мы будем исходя исключительно из интересов «Амура» и его болельщиков», – сказал Крамарь.

Агент Локтионова объяснил, что игрок не готов к переезду из Москвы в Хабаровск из-за рождения ребенка. Он допустил, что Локтионов возьмет паузу в карьере. «С ним этот вопрос никто не согласовывал. Его просто поставили перед фактом, что он едет в Хабаровск. Но он к этому не готов».