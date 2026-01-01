Амур

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Хоккей
«Амур» впервые за 14 лет обыграл дома СКА. Тогда КХЛ еще не существовало
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА в Москве пропустил пять шайб и проиграл «Амуру», который шел на последнем месте
#ЦСКА (х)
Хоккей
Локтионов после обмена в «Амур» не подписал контракт и пропустил сбор. Клуб присвоил ему статус «конфликт» в КХЛ
#Амур
Хоккей
«Амур» забросил 7 шайб лидеру конференции «Ак Барсу»
#КХЛ
Хоккей
Наиль Якупов – игрок «Авангарда»
#Наиль Якупов
Хоккей
«Амур» призвал фанатов не участвовать в митингах за Фургала
#Амур
Хоккей
ХК «Амур» на официальном сайте призывает голосовать за поправки к Конституции
#Амур
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
#Наиль Якупов
Хоккей
Каблуков перешел из «Металлурга» в «Авангард». Это его четвертая команда за неделю
#Илья Каблуков
Хоккей
Плотников перешел в «Металлург». Он поменял команду второй раз за межсезонье
#Сергей Плотников
Хоккей
Проиграть конкуренту со счетом 0:8, но все равно сохранить шансы на плей-офф
#КХЛ
Хоккей
Капитан «Амура» защищал жену от преступника и попал в больницу
#Максим Кондратьев