Сергей Плотников

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Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик
#КХЛ
Хоккей
Плотников подписал контракт с ЦСКА после ухода из «Металлурга»
#Сергей Плотников
Хоккей
Плотников ушел из «Металлурга»
#Сергей Плотников
Хоккей
Плотников перешел в «Металлург». Он поменял команду второй раз за межсезонье
#Сергей Плотников
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
#Сергей Плотников
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