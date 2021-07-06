Плотников подписал контракт с ЦСКА после ухода из «Металлурга»

Сергей Плотников стал игроком ЦСКА через день после ухода из «Металлурга». Он подписал контракт на год.

Плотников провел в «Металлурге» один сезон. За этот период он сыграл в 70 матчах, набрав 52 очка (16 голов и 36 ассистов).

В регулярном чемпионате был одним из двух самых результативных игроков «Металлурга». У него и Бэка Тейлора было по 43 очка (13 голов и 30 ассистов).

Плотникову 31 год. Основную часть карьеры он провел в России, где играл за «Локомотив», СКА, «Амур» и «Металлург». Один сезон провел в НХЛ, играя за «Питтсбург» и «Аризону».

Выиграл Кубок Гагарина со СКА в 2017 году. Со сборной России побеждал на ЧМ-2014.