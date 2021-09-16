КХЛ
Сергей Плотников
ЦСКА (х)
Спартак (х)
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#КХЛ #Сергей Плотников #Спартак (х) #ЦСКА (х)

«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик

час назад

«Спартак» на «Мегаспорт Арене» проиграл ЦСКА в матче КХЛ – 3:5. Во втором периоде ЦСКА вел со счетом 3:0, но пропустил три шайбы подряд.

  • У «Спартака» дубль сделал Илья Талалуев. Вторую шайбу он забросил в большинстве.
  • В составе ЦСКА хет-трик оформил Сергей Плотников. Третью шайбу он забил в пустые ворота, сделав счет 5:3.
  • Три голевые передачи сделал нападающий ЦСКА Константин Окулов. В двух шайбах он ассистировал Плотникову.
  • ЦСКА победил «Спартак» шестой раз подряд. Последний раз он проигрывал в 2020 году.
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Источник:
Гол.ру
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