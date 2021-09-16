«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик

«Спартак» на «Мегаспорт Арене» проиграл ЦСКА в матче КХЛ – 3:5. Во втором периоде ЦСКА вел со счетом 3:0, но пропустил три шайбы подряд.

У «Спартака» дубль сделал Илья Талалуев. Вторую шайбу он забросил в большинстве.

В составе ЦСКА хет-трик оформил Сергей Плотников. Третью шайбу он забил в пустые ворота, сделав счет 5:3.

Три голевые передачи сделал нападающий ЦСКА Константин Окулов. В двух шайбах он ассистировал Плотникову.

ЦСКА победил «Спартак» шестой раз подряд. Последний раз он проигрывал в 2020 году.