Плотников ушел из «Металлурга»

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сергей Плотников провел в Магнитогорске сезон: нападающий набрал 52 очка в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ (16+36).

В этом сезоне «Металлург» дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где проиграл «Авангарду».