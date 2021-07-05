Сергей Плотников
КХЛ
Металлург Магнитогорск
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#Сергей Плотников #КХЛ #Металлург Магнитогорск

Плотников ушел из «Металлурга»

05 июля, 13:32

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Сергей Плотников провел в Магнитогорске сезон: нападающий набрал 52 очка в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ (16+36). 

В этом сезоне «Металлург» дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где проиграл «Авангарду».

  • Плотникову 31 год.
  • В 2017 году в составе СКА он выигрывал Кубок Гагарина, со сборной России становился чемпионом мира-2014.
  • В России Плотников выступал за «Амур», «Локомотив» и СКА.
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Источник:
Официальный сайт «Металлурга»
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