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#Сергей Плотников #КХЛ #Хоккей

СКА обменял Плотникова в «Амур»

16 мая 2020, 16:45

В ответ получили права на Игоря Руденкова.

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