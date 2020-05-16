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Сергей Плотников
КХЛ
Хоккей
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#Сергей Плотников
#КХЛ
#Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
16 мая 2020, 16:45
В ответ
получили права
на Игоря Руденкова.
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