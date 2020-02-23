Проиграть конкуренту со счетом 0:8, но все равно сохранить шансы на плей-офф

В КХЛ проходят заключительные туры регулярного чемпионата. Веселее всего на Востоке, где за одно место в плей-офф борются сразу три команды: «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Амур».

Расклад перед матчем «Амура» и «Нефтехимика»:

8. «Куньлунь» – 60 очков.

9. «Амур» – 59 очков.

10. «Нефтехимик» – 58 очков.

Расклад после матча «Амура» и «Нефтехимика» (0:8):

8. «Куньлунь» – 60 очков.

9. «Нефтехимик» – 60 очков.

10. «Амур» – 59 очков.

У «Амура» и «Нефтехимика» осталось в календаре по два матча, у «Куньлуня» – один. Две победы «Амура» все равно выведут в плей-офф именно его, потому что завтра команде опять играть с «Нефтехимиком». Самому «Нефтехимику» разгромная победа вообще ничего не гарантировала.

Самое обидное для «Амура» в этой ситуации: команда получила восемь шайб, играя при полных трибунах.