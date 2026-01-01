Амур

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Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
Дегтярев стал главой попечительского совета «Амура». Ранее клуб агитировал за поправки и отговаривал от митингов за Фургала
#Михаил Дегтярев
Хабаровский «Амур» за месяц призвал не ходить на митинг по Фургалу и голосовать за поправки. Клуб живет на региональном бюджете
#Амур
Футбольное спасение от вратаря «Амура». Даже судьи не поверили, что он вытащил шайбу
#Евгений Аликин