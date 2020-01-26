Солтмурад Бакаев

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Мы два месяца не вспоминали про «Спартак». Как у него вообще дела?
#Спартак
Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин