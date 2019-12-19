Кузьмин играл у Слуцкого еще 15 лет назад, а теперь поможет ему в «Рубине»

Слуцкий тренировал Кузьмина

«Слуцкого знаю с 2002 года, когда Павлов пригласил его возглавить дубль «Уралана». И уже тогда, видя, как этот человек работает, как отдается весь без остатка футболу, – не возникало сомнений, что из него вырастет большой мастер», – рассказывал Олег Кузьмин в интервью «Чемпионату». Из «Уралана» Слуцкий в 2004 году ушел в «Москву» – сначала в дубль, а потом и в основу.

Сам Кузьмин считает, что именно благодаря Слуцкому попал в «Москву». Тренировался у него в дубле, а потом заиграл и в основе. Кузьмин рассказывал, что на первой тренировке Слуцкого в «Москве» случилась драка. Вместе со Слуцким они возвращались к этому эпизоду через несколько лет. Кузьмин посчитал это рядовым моментом, а Слуцкому все сильно запомнилось.

Тогда Кузьмин был еще обычным молодым игроком, но у Слуцкого стабильно бегал в основном составе. Из «Москвы» Слуцкий ушел раньше Кузьмина, а тот вспоминал еще один необычный случай из их совместной работы. После тренировки перед финалом Кубка России-2007 Слуцкий взбодрил команду с помощью ребят из Comedy Club. Не помогло – проиграли со счетом 0:1.