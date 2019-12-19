Кузьмин играл у Слуцкого еще 15 лет назад, а теперь поможет ему в «Рубине»
Леонид Слуцкий официально возглавил «Рубин» по пятилетнему контракту. Мы уже рассказывали о странностях в этом назначении, но у этого есть и другая сторона. В штабе «Рубина» на месте одного из тренеров будет Олег Кузьмин.
Он работал в роли тренера «Рубина» с 10 апреля, когда помогал Курбану Бердыеву в тренировках с защитниками и в селекционной работе. Теперь останется и при Слуцком. За их союзом скрыто много положительных эмоций и многолетних карьерных пересечений.
Слуцкий тренировал Кузьмина
«Слуцкого знаю с 2002 года, когда Павлов пригласил его возглавить дубль «Уралана». И уже тогда, видя, как этот человек работает, как отдается весь без остатка футболу, – не возникало сомнений, что из него вырастет большой мастер», – рассказывал Олег Кузьмин в интервью «Чемпионату». Из «Уралана» Слуцкий в 2004 году ушел в «Москву» – сначала в дубль, а потом и в основу.
Сам Кузьмин считает, что именно благодаря Слуцкому попал в «Москву». Тренировался у него в дубле, а потом заиграл и в основе. Кузьмин рассказывал, что на первой тренировке Слуцкого в «Москве» случилась драка. Вместе со Слуцким они возвращались к этому эпизоду через несколько лет. Кузьмин посчитал это рядовым моментом, а Слуцкому все сильно запомнилось.
Тогда Кузьмин был еще обычным молодым игроком, но у Слуцкого стабильно бегал в основном составе. Из «Москвы» Слуцкий ушел раньше Кузьмина, а тот вспоминал еще один необычный случай из их совместной работы. После тренировки перед финалом Кубка России-2007 Слуцкий взбодрил команду с помощью ребят из Comedy Club. Не помогло – проиграли со счетом 0:1.
Слуцкий привлек Кузьмина в сборную
Перед поездкой в Европу Слуцкий зарабатывал трофеи в ЦСКА. Кузьмин в этот момент осел в «Рубине», откуда так и не уходил до окончания карьеры. Кузьмин говорил, что Слуцкий один раз вскользь упомянул ему о невозможности трансфера в ЦСКА из-за клубной политики. Тогда ЦСКА не брал игроков старше 25 лет (так сказал сам Кузьмин).
Потом Слуцкий возглавил сборную России. Тогда их воссоединение с Кузьминым произошло уже на новом уровне. Сборная России обыграла Швецию (1:0) в первом матче под руководством Слуцкого. В той игре отбора на Евро-2015 на поле впервые вышел 34-летний Олег Кузьмин. Всего при Слуцком он отыграл пять матчей за сборную (три в отборе и два товарищеских). Был даже гол в ворота Черногории.
Так Кузьмин стал самым возрастным дебютантом в истории сборной России. Интересно, что на самом Евро Кузьмин не сыграл из-за травмы. Последним матчем Кузьмина в сборной стала встреча с Францией (2:4) в марте 2016-го. Слуцкий ушел из сборной летом того же года, когда Россия не вышла из группы на Евро-2016.
Сам Кузьмин рассказывал о впечатлениях от того попадания в сборную: «Мы с Леонидом Викторовичем давно друг друга знаем, дружим семьями. Когда его назначили, я позвонил ему, чтобы поздравить, а он мне в ответ: «Давай готовься, поедешь на ближайшие сборы». Я до последнего думал, что это шутка, пока в клуб не пришел вызов».
Слуцкий объяснял, что их знакомство никак не повлияло на вызов Кузьмина: «Выбирая состав, смотрел на то, как люди выглядят конкретно на сегодняшний день, кто из них способен именно сейчас принести наибольшую пользу. Кроме того, они должны обладать определенным опытом матчей на высоком уровне. Кузьмин много играл в еврокубках. Всем критериям он соответствует».