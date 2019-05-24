На тренировке «МЮ» повторили гол Сульшера из финала ЛЧ. Все чуть не закончилось травмой

В 1999 году «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов. В финале англичане играли с «Баварией»: проигрывали до последних минут, но перед свистком забили два мяча. Автор победного гола – Сульшер. Сейчас он тренирует «Юнайтед», а тогда классно вышел на замену.

С того момента прошло уже 20 лет. На одной из тренировок «Юнайтед» отличились Лингард и Рэшфорд. Они попытались воссоздать ту ситуацию, но получилось только с четвертого раза. Даже здесь не обошлось без казуса: Лингард врезался в газон, когда праздновал на коленках. Подозревали травму, но он отделался содранной кожей.