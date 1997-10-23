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Маркус Рэшфорд
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
31 окт. 1997 (23) года
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Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Сначала Фернандеш поспорил из-за качества ассиста. Потом забил сам, поклонился и снял невидимую шляпу 🎩
#Бруну Фернандеш
26 декабря 2020, 18:52
Клубы плей-офф Лиги чемпионов: четыре новичка, не из топ-5 лиг – только «Порту»
#Лига чемпионов
10 декабря 2020, 01:04
В Нигерии протесты из-за полицейского произвола. Спецотряд злоупотреблял властью, грабил и пытал. Это обсуждает весь мир
#политика
21 октября 2020, 18:00
Благотворительность – важная часть жизни Рэшфорда. Он обеспечивал едой бездомных и детей и помогал жертвам теракта
#Маркус Рэшфорд
10 октября 2020, 12:13
Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс
#Маркус Рэшфорд
05 марта 2020, 23:45
Ну почему «МЮ» не увольняет Сульшера? Мы спросили у экспертов
#Манчестер Юнайтед
23 января 2020, 20:40
Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем
#Лига чемпионов
07 марта 2019, 01:25
#
новости спорта
У Рэшфорда 50 голов за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Он – пятый англичанин, кому это удавалось
26 декабря 2020, 17:27
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
17 ноября 2020, 20:03
Месси и Роналду впервые оказались на одной обложке компьютерной игры
24 августа 2020, 22:43
Рэшфорд станет самым молодым почетным доктором университета Манчестера – за благотворительность
15 июля 2020, 10:42
Рэшфорд стал клиентом агентства рэпера Jay-Z
23 июня 2020, 14:17
Большое достижение Сульшера в «МЮ» – исполнение собственной мечты. Он всегда хотел молодую команду
21 августа 2019, 12:00
На тренировке «МЮ» повторили гол Сульшера из финала ЛЧ. Все чуть не закончилось травмой
#Уле-Гуннар Сульшер
24 мая 2019, 21:23